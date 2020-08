Pêcheurs de perles, chasseurs de talents - 29 septembre 2020 à 11:30

Le mardi à 11h30, toutes les 4 semaines

Je vous rappelle le « pitch » de notre émission : Faire connaitre des gens de talents et ce dans tous les domaines . Celles et ceux dont on dit : les avoir dans notre équipe, notre entreprise, notre association, c’est une chance ce sont de « vraies perles ». Donner la parole à ceux qui ont le talent de détecter celui des autres: des chefs d’entreprise, des coachs, des directeurs d’association, des entraîneurs. Des chasseurs sachant viser juste. Cette émission est ouverte, n’hésitez-pas à vous faire connaitre en tant que perle ou en tant que pêcheur, prenez contact avec RCF .