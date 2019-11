Père Emmanuel Payen

Depuis sa retraite, Marie-Christine dit additionner les joies : être grand-mère, fréquenter les festivals de cinéma, s'investir à la radio. Elle découvre toujours, et les rencontres l'enrichissent.

Liliane de Boissieu

Bénévole et présentatrice de l'émisison, l'heure aindinoise, à retrouver chaque jour de la semaine à 11hde l'émission portrait au hasard le samedi à 10h03 et le soir à 18h10, et de sa chronique le coup de coeur de Liliane ( chronique ciné )