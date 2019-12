Vous êtes passionné par l’image et vous recherchez une activité qui va vous apporter du bonheur. Et bien grâce à RCF vous allez faire connaissance avec Philippe Jacqueson . Il est devenu un véritable professionnel dans son activité bénévole à la MJC de Talant , à l’ouest de Dijon. Et pour cela nous allons bien sur lui passer le micro de « C’est quoi le Bonheur » afin qu’il vous révèle tous ses secrets...