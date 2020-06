ThéoDom 3, Bible, Mode d’emploi, publié aux éditions du CERF se présente un peu comme un cahier de devoirs de vacances ludique et sérieux tout à la fois pour (re)découvrir la Bible.

Sept textes bibliques emblématiques de l’Ancien comme du Nouveau Testament sont envisagés sous tous les angles (structure, mise en scène, symbolisme, abandon à l’Esprit Saint, intertextualité, critique historique, tradition).

Quiz, mots croisés, mots cachés…tableau périodique des livres bibliques, autant d’outils pédagogiques pour soutenir l’attention et le questionnement. Evangéliser avec confiance ?

Le jeune auteur, Pierre de MAROLLES est dominicain et prépare une thèse de théologie sur l’Apocalypse.

Musique : Jean-Sébastien Bach, Jésus que ma joie demeure, BWV 147 , interprété par Maurice Clerc à l’orgue de la cathédrale de Dijon