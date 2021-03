Pierre Lemarié, le jeu comme lien social

Retrouvez Pierre sur sa chaine TWITCH: www.twitch.tv/lapinoudantan

Voici le petit texte publié par son équipe pour soutenir l'association américaine évoquée lors de cet entretien:

La communauté

Hell Let Loose prévoit de se rassembler pour la bonne cause ! Comment ? A la manière du Zevent des streams seront proposés pendant 24h avec divers matchs et event dans le but de récolter des dons pour une association qui a pour mission de nettoyer un site historique de tout graffitis et déchets. La date n'est pas encore fixée je vous tiendrais au courant !

Cette zone peu d'entre nous vont la connaitre mais elle est néanmoins importante. Il s'agit de la montagne de Currahee (Currahee Mountain) , là où s'entrainaient les troupes aéroportées américaines !

Certains se disent peut être connaitre ce nom de quelque part ? C'est un des lieux de tournage de la sérié " Band of Brothers ".

Cette montagne riche d'histoire et de sueurs de ceux qui ont risqué leur vie pour notre liberté est dans un triste état mais la communauté Hell Let Loose va se rassembler pour lui venir en aide !

Cette journée de streams proposera des matchs, des events de toute sortes (50v50, only tank, only pistol etc) Nos streamers seront mis a contribution pour diffuser tout ça aux francophones, de la pub sera faite sur les discord de communauté pour promouvoir cette occasion.

C'est une occasion de montrer que les gamers sont bons à autre chose que de jouer devant leur écran ! Nous allons montrer que nous sommes capables de nous réunir autour d'une cause et d'apporter notre aide !

Vidéo du site de Currahee : https://www.youtube.com/watch?v=f6YPTQev6sI&t=223s

Facebook de l'association Currahee Cleanup Project :

https://www.facebook.com/pg/curraheecleanupproject/about/?ref=page_internal

Passage à Currahee dans la série "Band of Brothers" : https://www.youtube.com/watch?v=49vhLkigyOk