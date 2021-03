Pierre-Louis Lavigne, une reconversion aux multi-facettes

Pierre-Louis Lavigne a un parcours de vie très riche tant sur le plan professionnel que sur le plan familial et personnel. Après avoir exercé plusieurs métiers dans la vente et suite à un pèlerinage à Assise et à Rome, Pierre-Louis quitte tout pour rentrer au séminaire. Pour diverses raisons, il quitte le séminaire et se reconstruit dans un Foyer de Charité. S’enchaine alors une succession de métiers qui lui donne le sens de l’ouverture à l’autre, mais l’aide aussi à discerner sur ses choix de vie professionnels et familiaux, jusqu’à devenir aujourd’hui le Responsable régional Grand Ouest de la Fondation Raoul Follereau.