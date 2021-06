Pleins Feux sur ... Dorian de Meeûs

Dorian de Meeûs, a débuté sa carrière de journaliste sur Canal Z en 2001 avant rejoindre 10 ans plus tard le groupe IPM et La Libre pour laquelle il a assuré pendant cinq ans la rédaction en chef du site LaLibre.be. Il est, depuis 2018, rédacteur en chef de La Libre Belgique. Parallèlement à cela, il donne cours à l'IHECS et à l'UCLouvain. Dans cet entretien il évoque le fonctionnement et l'identité de son journal. Il détaille la manière dont chaque jour il opère des choix éditoriaux et comment il imagine l'avenir de la presse.