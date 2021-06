Pleins Feux sur… La traite des êtres humains

Sarah Poucet et Hervé Gérard rencontrent Sophie Jekeler, engagée depuis de nombreuses années dans la lutte contre la traite des êtres humains. Sophie Jekeler a débuté ce combat en présidant l’association Le Nid, à Bruxelles, qui vient en aide aux prostituées. En 2017, elle crée la fondation Samilia qui sensibilise le public et les dirigeants sur cette problématique et agit sur le terrain pour alerter les victimes potentielles face à la traite qui touche les populations les plus vulnérables pour les exploiter. Samilia a reçu en 2018 le Prix de la démocratie et des Droits de l’Homme de la fédération Wallonie-Bruxelles. (photo: Samilia.org)