Pleins feux sur...Sylvie Lausberg

Historienne et psychanalyste, Sylvie Lausberg travaille également comme directrice du département étude et stratégie du centre d'actions laïques, présidente du conseil des femmes francophones de Belgique, ses ecrits abordent les sujets tels les droits des femmes, sur la famille, le droit à l'avortement. Son dernier livre "Madame S" a également reçu un excellent accueil de la presse et du public et est notre invité de cette émission.