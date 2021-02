Prêtre au-delà des nations, le Père Alois Balint

Alois Balint est roumain mais de Transylvanie, province très cosmopolite avec une population hongroise très importante. Il est né d’un papa d’origine hongrois, gréco catholique, et d’une maman d’origine allemande et catholique.



Son enfance et adolescence sont marquées par son engagement d’enfant de chœur et par sa passion pour l’orgue qui ne pouvait s’exercer alors sous le régime communiste.



Entré dès le bac en poche au séminaire interdiocésain de Transylvanie, il vit aux côtés de ses amis séminaristes la chute du mur de Berlin et la révolution roumaine.



Ordonné prêtre en 1991, l’interpellation d’étudiants sur l’interreligieux et le new age l’amène à poursuivre des études. Il part en Inde dans une université jésuite, puis au Népal, au Japon et termine son cycle d’études à Cambridge en Angleterre. Désireux de continuer ses recherches, mais ne pouvant financer ses études en Angleterre, il part pour Paris à l’Institut catholique et devient prêtre étudiant sur une paroisse du Val de Marne. A la demande de l’évêque de Créteil, il accepte d’être incardiné pour ce diocèse dans lequel il va servir pendant 13 ans. L’appel d’un ami d’enfance, prêtre en Allemagne, le conduit dans le diocèse de Freiburg. Après quelques années de service, l’évêque de Fribourg lui demande, de nouveau, s’il est prêt à servir le diocèse sur la durée et il est incardiné pour cette église.



Depuis 2 ans, Alois est prêtre de Kehl, où vit une importante communauté française, plus de 4 000 personnes, et il œuvre pour établir des liens plus étroits entre les paroisses des deux côtés du Rhin.