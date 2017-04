Â« Que chaque journÃ©e ait du sens Â»

Depuis, bénévole engagé, il cite volontiers « El Loco » et s'émerveille au quotidien.

De son enfance un peu « compliquée », dit-il, Dominique Boulc'h retient notamment un père autoritaire et une mère altruiste. Mais aussi une camionnette, bien pratique pour aider à la kermesse, et une sœur handicapée.

Dans cette fratrie de cinq enfants, élevés par un couple d'agriculteurs, il y a aussi ce poste de radio, écouté religieusement, qui fera naître une vocation : celle d'animateur. Dominique Boulc'h le deviendra alors que la bande FM se libère.

Fan de cinéma, au point d'ouvrir des vidéoclubs, et de musique, jusqu'à reprendre une discothèque, Dominique Boulc'h sera son propre patron jusqu'en 2011 avec « Impact animation », société qui concentrera l'ensemble de ses savoir-faire.Mais s'il amorce un nouveau virage professionnel, en devenant animateur pastoral de 2011 à 2016 dans un lycée lorientais, ce n'est pas sans avoir préparé le terrain. Le terreau s'y prêtait.Élevé dans la tradition catholique pratiquante, avec la messe du samedi soir, Dominique Boulc'h a, sommeillant en lui, la question religieuse. Quand, à la fin des années 90, des affaires de prêtres pédophiles éclatent, il est « bousculé ». Ayant un cousin dans les ordres, il s'interroge : qui sont ces religieux ? Il connaît, comme tout à chacun, l'Abbé Pierre, Sœur Emmanuelle et Mère Térésa, mais les autres, les anonymes, qui sont-ils ? Ne trouvant pas LE livre qu'il cherche pour les rencontrer, Dominique Boulc'h va l'écrire.

Sorti en 2006, préfacé par l'Abbé Pierre, « Non, il n'y a pas que l'Abbé Pierre et Guy Gilbert.. » présente douze portraits de religieux rencontrés de part le monde. « Des personnes lumineuses », dit-il. Le Père Paul de Saint-Malo, créateur de la maraude du Samu social malouin, Soeur Sophie aux Philippines et son association ACAY... Toutes ces rencontres vont semer en lui des germes d'engagement.

Aujourd'hui, Dominique Boulc'h est investi dans l'association « Rio verde », dans un atelier d'alphabétisation pour migrants et exilés, il milite encore pour l'ouverture sur Lorient de la maison Simon de Cyrène, etc...

Autant de bénévolat pour « donner du sens à la vie. C'est devenu fondamental pour moi au fil des ans. Il faut essayer que chaque journée ait du sens ». Aujourd'hui, Dominique Boulc'h travaille à la rédaction d'un deuxième livre.