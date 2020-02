Quelques écrivains et philosophes Héraultais de renom

Quels liens peut-on nouer entre l’éternel révolté, fougueux et généreux qu’est Maurice Clavel, Léo Malet le « père » du roman noir français et surtout celui de Nestor Burma, le célèbre détective, et Max Rouquette le plus grand sans doute des écrivains de langue d’Oc ? Sinon ceux de la belle littérature, de l’amour du Languedoc et d’une passion dévorante.