Régis Laulé : Répondre aux appels de Dieu

"Régis Laulé est un enfant de Ohnheim, bourg rattaché à Fegersheim. Enfant unique, il est très tôt passionné par l’astronomie. Il entend parler de Dieu par sa grand-mère, fidèle amie de la Médaille miraculeuse rue du Bac à Paris. Lors d’un séjour avec ses parents dans la capitale à l’âge de 15 ans, il passe par la rue du Bac et est bouleversé par la rencontre avec le Christ. Pas de doute, il sera prêtre. Au lycée, alors qu’il prépare un bac de technicien chimiste, toujours passionné par l’astronomie, il en parle à l’aumônier du lycée Jean Rostand à Strasbourg qui le dirige vers le Grand Séminaire. Une fois le bac en poche, à 18 ans, il pousse les portes du séminaire.



A la fin de la deuxième année, il doit effectuer son service national, il décide de faire la coopération et est envoyé au Japon auprès de la communauté catholique francophone de Tokyo et de l’Ambassade de France. Une première insertion japonaise de deux ans.



De retour en France, il termine sa formation de séminariste à Romme pendant deux ans et est ordonné prêtre pour le diocèse de Strasbourg le 30 juin 1996.



Pendant 8 ans il va être aumônier du collège de Walbourg, avec beaucoup de joie. Néanmoins, il s’interroge sur la solitude de sa vie de prêtre, en parle à Vincent Jordy, supérieur du séminaire, et peu à peu va mûrir l’idée de la fondation de la Fraternité de Jésus, fraternité de prêtres et de laïcs qui voit officiellement le jour en 2004.



Cette Fraternité fera ses premiers pas dans l’animation curiale de la Communauté de paroisses du Neudorf-Port du Rhin. En 2012, Régis retourne au Japon pour un court séjour, et lors d’une visite à l’unique Foyer de Charité du japon et est interpellé par la responsable du Foyer qui lui dit : « Vous êtes prêt à répondre à l’appel de Dieu ? Alors nous vous attendons. »



Régis va partir, alors que rien ne le laissait entendre, 5 ans au Japon comme prêtre Fidéi Donum au sein de ce Foyer de Charité.



De retour en 2020 en Alsace, il retrouve la Fraternité de Jésus et est appelé avec deux de ses frères, à une mission d’évangélisation par Mgr Ravel.



Il Participe également au Comité de pilotage qui prépare la refonte de la curie diocésaine."