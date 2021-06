Remy FAUCHEREAU (2/2)

La semaine dernière Rémy FAUCHEREAU vous avait parlé de sa passion pour l'ufologie, cette discipline qui consiste à recueillir, analyser et interpréter les données se rapportant aux phénomènes des objets volants non identifiées.

Aujourd'hui, dans « C'est Quoi Le Bonheur ? », il vous raconte sa vie de bénévole dans une association qui vole au secours des plus démunis.