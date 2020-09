Remy Motte Antiquaire décorateur à Lille

Remy MOTTE est antiquaire -décorateur depuis 40 ans, connu et reconnu ; autant dire qu’en 2020, il est une pièce rare, dans une société ou cette profession a été très secouée par les évolutions des gouts et des comportements d’achat.

L’amour du bel objet et la passion, sont d’ores et déjà deux caractéristiques que nous pouvons associer à son parcours d'entrepreneur.