René Fischer, Prêtre à la rencontre du monde

Né le 24 novembre 1960, aîné d’une fratrie de 4, d’une famille croyante, pratiquante, et engagée dans l’Église, René Fischer, a passé son enfance à Krautergersheim, puis à Geispolsheim.

Entré, en 1978, juste après son Baccalauréat, au Grand Séminaire, ordonné diacre en 1984 puis prêtre en 1985, il a eut la chance de vivre un riche temps de vicariat - 11 ans -, à S.- Nicolas de Haguenau d’abord; à S.-Martin de Colmar ensuite; à Guebwiller, S.-Léger et Notre-Dame enfin.

Formateur à l’IUFM d’Alsace, site de Guebwiller, en septembre 1994, il prend sa part dans la formation des futurs professeurs des écoles.

Il sera ensuite nommé curé à la paroisse Sainte-Geneviève de Mulhouse.

De 2002 à 2008, il est le responsable du Service Diocésain de la Catéchèse et de l’Enseignement Religieux. Et, en 2006, il est appelé à rejoindre l’équipe des formateurs du Grand séminaire. En 2013, il retrouve la pastorale paroissiale comme curé de Neudorf - Port-du-Rhin, jusqu’en 2018, date à laquelle il est rappelé au Grand Séminaire pour en prendre la responsabilité. Dans ses engagements pastoraux, trois ont joué un rôle particulièrement important dans sa vie de prêtre : les Guides de France qui, de 1988 à 1996, lui ont demandé d’être leur aumônier départemental puis régional; la formation des futurs prêtres; et l’accompagnement d’équipes MCC puis EDC depuis plus 30 ans.