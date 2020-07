René Goscinny, père d'Astérix: celui qui voulait faire rire

Il y a 60 ans, en octobre 1959, dans le journal Pilote, apparaissait pour la première fois Astérix le Gaulois, créé par Goscinny et Uderzo. Les aventures du petit homme à moustache sont devenues la bande dessinée européenne la plus vendue dans le monde. Mais sait-on qui est René Goscinny ? La réponse est dans "Le roman des Goscinny" (éd. Grasset), bande dessinée signée Catel.

le père et la fille Goscinny

Après Kiki de Montparnasse, Olympe de Gouges, Benoîte Groult et Joséphine Baker, Catel consacre une bande dessinée à René Goscinny, et plus précisément à sa famille. Un ouvrage qu'elle doit à son amitié avec Anne Goscinny, la fille du scénariste, et où il est question de transmission entre le père et la fille. Écrivaine, Anne Goscinny est aujourd'hui celle qui continue à faire vivre la saga Astérix, avec des albums, des fims, etc.

Catel raconte aussi comment est né Astérix, "il n'est pas venu par hasard, c'est le fruit de beaucoup de travail, pendant des années". Et notamment de l'influence de Dante Quinterno, créateur en 1928 du personnage de Patoruzú. "Un petit indien malin qui mangeait une soupe magique pour lui donner de la force..."

Qui était René Goscinny ?

Tout le monde connaît Astérix mais qui connaît René Goscinny ? Il appartient à une famille juive ashkénaze, originaire de Pologne et d'Ukraine, qui a fui au début du XXe siècle les pogroms en Europe de l'Est pour se réfugier à Paris. Peu après la naissance de René en 1926, la famille part s'installer en Argentine. Après la mort de son père en 1943, le futur scénariste déménage à New York. Ce n'est que vers l'âge de 25 ans qu'il s'installe en France.

Toute sa vie, René Goscinny a eu le désir de faire rire. Pour contrecarrer l'histoire douloureuse de sa famille, dont une grande partie a été déportée ? "C'était plutôt lié à mon avis à sa pudeur et son extrême timidité", selon Catel. Ce qui est sûr c'est que "tout petit déjà en maternelle René Goscinny n'avait qu'un but c'était de faire rire" et c'est même devenu "sa façon d'exister".

Du dessin au scénario

On ne le sait pas forcément mais René Goscinny a aussi été un bon dessinateur. Catel reproduit d'ailleurs certains de ses dessins dans son ouvrage. "Malheureusement pour lui, il a rencontré des génies du dessins !" De Sempé à Morris, en passant par Franquin et bien sûr Uderzo. "Ce qui fait que petit à petit il a cessé de dessiner pour se consacrer plutôt au scénario où il était absolument brillantissime, mais il aurait pu faire les deux."

Émission d'archive diffusée en septembre 2019