Richard Martz, diacre et écrivain au service de la foi

Richard Martz s'est mis à l'écriture tardivement avec l'objectif de parler de la foi dans les choses ordinaires de la vie.

Né dans une famille d'origine alsacienne, Richard est marqué très tôt par l'amour que son père porte aux mots à travers l'écriture de lettres.

Il prend adolescent l'habitude lui aussi d'écrire des lettres.

Pendant 25 ans, il travaille dans le secteur informatique, prenant peu à peu plus de responsabilité pour devenir directeur des programmes chez IBM. Pour répondre aux exigences des missions qui lui sont confiées, il déménage avec sa famille, il a avec son épouse 5 filles, 13 fois.

A l'aube de la cinquantaine, il souhaite penser autrement sa vie et demande un congé sabbatique à IBM. Il pose alors les bases de sa reconversion et rejoint un cabinet d'assurances pour les professions médicales en Alsace, à illkirch puis depuis 2015 à Mulhouse.

Parallèlement à vie vie professionnelle très dense, Richard Martz amorce dans les années 90, à Strasbourg, un discernement d'appel diaconal.

Il est ordonné diacre permanent en 2001 pour le diocèse de Paris, puisqu'il se trouvait durant cette période dans la capitale.

Quand il arrive à Mulhouse, Mgr Grallet, archevêque de Strasbourg, lui demande de rejoindre les aumôneries des hôpitaux du Sud du Haut-Rhin.

Son immersion dans le monde médical et de la santé va lui donner la matière de son premier roman sorti en 2017 "Qu'est-ce qui tue nos enfants ?" aux éditions Mélibée. Un thriller au couer d'une énigme médicale qui aborde une question dramatique, le suicide des enfants.

Avant ce roman, Richard avait écrit un premier essai "Dieu existe bien, je l'ai vu à l'oeuvre".

Il vient de teriner un nouveau livre qui cherche éditeur.