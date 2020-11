On parle souvent de don lorsque l’on est impressionné par un spectacle d’illusion. Pourtant il s’agit avant tout d’un apprentissage qui demande énormément de travail. Grâce à RCF et à Fabrcie Chrisment, vous allez rencontrer Robert Munier, un bénévole du spectacle et le miracle c’est qu’il a bien voulu vous confier ses secrets... enfin, uniquement celui du bonheur.