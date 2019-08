Né en 1948 à Bischheim dans une famille protestante, avec un père excellent saxophoniste, Roland, enfant timide, apprend, selon le désir de sa maman, l'accordéon et rejoint rapidement la troupe de théâtre de sa paroisse.

Adolescent, il préférait écouter Brel, Brassens, Félix Leclerc ou les Frères Jacques plutôt que les rockeurs.

La passion de l'expression par les mots est en effet un trait essentiel de Roland Engel.

Tout en travaillant et en vivant un engagement syndical important, il écrit des poèmes, des textes, des chansons et compose. Il est aussi un des piliers du théâtre alsacien à Strasbourg. L'amour de la langue alsacienne s'exprime tout au long de sa vie, pour chanter du profane et du religieux.

Il fait le choix depuis plusieurs années de chanter tous les week-end durant les deux temps forts de l'année liturgique, l'Avent et le Carême. Vous pouvez retrouver toutes ses dates de concert sur le site engel.monsite-orange.fr

Roland Engel est l'auteur de plusieurs livres et a sorti 27 CD.

Un homme chaleureux, généreux, engagé dans les combats du monde et dans le dialogue interreligieux, il aime par dessus tout partir à la rencontre du public.