Romain Ramalingom, philosophe du tir

Tous les mardis à 19h30

Ils ne font pas la une des médias, mais par leur savoir, leur passion ou leur histoire, ils méritent d'être découverts. Ces hommes et ces femmes de l'Allier apportent à leur façon une pierre supplémentaire à la construction du département et souvent même au-delà. Découvrez leur témoignage et leur engagement dans cette émission Rencontres.