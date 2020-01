Rudy Vigneron

Itinéraire de vie du Chanoine Rodolphe Vigneron, prêtre du diocèse de Strasbourg depuis 53 ans et délégué épiscopal à l'Oeuvre d'Orient et aux Eglises orientales



Rodolphe Vigneron est né en 1941 à Wittelsheim. Fils de mineur, il choisit de devenir prêtre. Ordonné à Strasbourg en 1967, son parcours sera ponctué de diverses missions. Successivement secrétaire particulier de Mgr Elchinger, Curé de la paroisses St Luc à Mulhouse, vicaire épiscopal de Mulhouse et Sud-Alsace, responsable du service des formations et délégué aux affaires culturelles, il est actuellement chanoine titulaire et délégué à l'oeuvre d'Orient et aux Eglises orientales. C'est en reconnaissance pour toutes ses années d'engagement auprès des chrétiens d'Orient et particulièrement ceux d'Irak, qu'il a été fait Chorévêque de Mossoul le 13 décembre dernier.