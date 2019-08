S. Dardoullier maire d'Aveizieux : sa commune aujourd'hui et demain

Aveizieux, 1600 habitants et 200 enfants scolarisés.Son maire, S. Dardoullier parle de sa commune aujourd'hui et demain



A une quinzaine de kms au nord de Saint-Etienne, la commune d'Aveizieux contemple la plaine du Forez.

Elle même commune forezienne, elle attire régulièrement de nouveaux venus, amoureux de la nature et aspirant à bénéficier, en même temps, de services de proximité.

Aveizieux, marqué par la passementerie autant que par ses paysages entretenus par ses agriculteurs, est au coeur de notre photographique radiophonique de cette semaine.

Et l'on commence avec Sylvain Dardoullier (prononcer : dardoulié), maire d'Aveizieux depuis 2014 sous l'étiquette "divers droites".

Il raconte "son" Aveizieux d' aujourd'hui mais aussi ses projets pour demain.