Slimane Zeghidour, l'enfant kabyle devenu grand reporter français

La France et l'Algérie sont liées par un passé commun douloureux, fait de guerres et de violences. Mais aussi de souvenirs d'amitié, pour beaucoup gravés à jamais dans les cœurs. Des relations complexes, paradoxales. "Le paradoxe est que s'il n'y avait pas eu la guerre, les autorités françaises ne seraient jamais venues dans nos hameaux, je n'aurais jamais rencontré les médecins qui m'ont soigné de la tuberculose - et qui m'ont sauvé la vie - et je n'aurais jamais rencontré ces braves bidasses qui m'ont appris à lire et à écrire." Slimane Zeghidour est un témoin fidèle, subtil, de cette histoire de nos deux pays. Il est aussi de ceux qui font avancer bénéfiquement le dialogue entre la France et l'Algérie. De ceux qui pansent des plaies. Il publiait en février 2017 "Sors la route t'attend" (ed.Les Arènes).

"Les camps de regroupement, le plus grand tabou de l'histoire de l'Algérie."

"Et pourtant nous étions bien en France!"

Le récit de Slimane Zeghidour s'ouvre sur le Djebel, cette frange montagneuse qui longe la côte algérienne sur 1 000 km. Un relief tourmenté, fait de replis, de grottes, de gorges, d'oueds. Mais pas une route, ni d'électricité. Là où est né Slimane Zeghidour en 1953, dans un hameau à six kilomètres d'Erraguène, "depuis le Néolithique, rien n'avait changé". Avec un brin de nostalgie, le grand reporter (il a travaillé pour Le Monde, Le Nouvel Observateur ou La Vie) se souvient du seul "élement de modernité" qu'il y avait dans son hameau : la lampe à pétrole.





Une page d'histoire méconnue

À partir de 1957, l'état-major français a décidé de déplacer les populations de petite et de grande Kabylie. 2,5 millions de paysans déplacés dans quelque 1 000 camps de regroupement. "Ce n'était évidemment pas des camps de concentration pour tuer ces populations, mais pour nous soustraire à l'iunfluence du FLN."

Pour Slimane Zeghidour, c'est là "le plus grand tabou de l'histoire de l'Algérie". Ses deux frères et sa sœur sont nés et décédés dans ce camp. Aujourd'hui éditorialiste à TV5 Monde, chercheur associé à l'IRIS, il est spécialiste des liens entre religion et géopolitique. Il considère que la France s'est alors "réveillée après 120 ans de négligence du Djebel" et "a misé sur nous plus d'efforts d'instruction et de soin qu'en 120 ans" d'histoire de colonisation en Algérie.

UNE EMISSION DIFFUSEE EN MARS 2017