Soeur Jacqueline Dirler

Religieuse au couvent des soeurs de la Divine providence à Ribeauvillé, Jacqueline DIRLER a passé une grande partie de sa vie en Afrique pour transmettre son savoir et sa foi chrétienne. A plus de 80 ans, elle continue à se rendre régulièrement sur ce continent, en Centrafrique ou au Cameroun notamment. Retour sur un parcours marqué par l'enseignement et le service des plus pauvres.