Soeur Leocadie

"Sœur Léocadie est supérieure générale de l’Institut des Sœurs de la Providence de Saint-Paul, congrégation du diocèse de Kara au Togo. Née à Lomé, capitale togolaise, seule fille de la fratrie de quatre enfants, Léocadie perd son père à l’âge de quatre ans. Sa maman, forte femme, fera tout pour qu’elle suive sa scolarité jusqu’au Bac et puisse recevoir une éducation qui lui permette de devenir une mère de famille solide. Mais Léocadie, dès la fin de son adolescence, choisit l’appel vocationnel et rentre comme novice au sein du jeune institut religieux de la Providence de Saint-Paul. Créé par un jeune abbé togolais, cette congrégation naissante est accompagnée et formée par les Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé, renforçant le lien avec l’Alsace, puisque le fondateur du diocèse était alsacien.



Après se vœux perpétuels prononcés en 1999, Léocadie va parfaire sa formation à Strasbourg et à Fribourg et obtenir son doctorat en théologie option éthique en 2014.



Léocadie résume le charisme de son Institut dans la formule suivante : vivre la joie de la foi dans la culture africaine en portant une attention particulière à l’enfance, la jeunesse et la vieillesse.



En 2016, une communauté de trois sœurs s’installe à Strasbourg au cœur de la Maison diocésaine. « Une manière de vivre ensemble la réalité de l’Eglise et de rendre service à l’Eglise qui nous a accompagnées », précise Léocadie qui faisait partie de cette installation.



Devenue supérieure générale depuis 2019, elle veille au développement de l’Institut, aujourd’hui formé de 103 religieuses, au Togo, mais aussi au Béni, au Burkina, en Italie et en France."