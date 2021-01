Sonia et Alexandre Poussin : MadaTrek, le tour de Madagascar en famille

Cette semaine, Sonia et Alexandre Poussin sont au micro de Thierry Lyonnet dans Visages pour raconter leurs aventures familiales au bout du monde. Ils sont partis avec leurs deux enfants, une charrette et quatre zébus rencontrer la population d'un des pays les plus pauvres du monde : Madagascar. Ils publient aujourd'hui un livre sur leur périple, Madatrek aux éditions Robert Laffont ainsi qu'une version DVD.

L'aventure dans les gènes

Après Africatrek, la traversée de l'Afrique à deux (de 2001 à 2004), c'est avec leurs deux enfants que Sonia et Alexandre Poussin se sont lancés dans une nouvelle aventure, Madatrek. Pour ces deux journalistes, documentaristes, réalistes et, avant tout ,voyageurs il paraissait évident de repartir sur les routes mais cette fois-ci en famille ! "Un pommier fait des pommes, un voyageur fait des voyages" résume Alexandre Poussin.

Pourtant cette nouvelle aventure a tardé à prendre forme d'abord parce que le couple a accueilli deux enfants, Philaé et Ulysse, et retapé une maison, aussi parce que de nombreux projets de voyages sont tombés à l'eau. Après 10 ans, l'appel de la route s'est fait entendre, c'est à Madagascar qu'ils étaient attendus.



Photo : Alexandre et Sonia Poussin Photo : Alexandre et Sonia Poussin

"Il faut être heureux maintenant, il faut vivre maintenant et il faut aider les autres"

Sonia Poussin

"Impossible n'est pas poussin"

Malgré les moments de bonheur intense et les paysages paradisiaques voyager en famille n'est pas toujours de tout repos. Tout d'abord, la préparation du voyage qui a demandé une certaine audace face aux mises en garde multiples de proches de la famille mais aussi des malgaches qui pensent le voyage impossible.

Mais aussi devant la dureté de ce pays, l'un des plus pauvres du monde, à laquelle les enfants n'étaient pas toujours préparés. "On a mis six mois à partir parce qu'on a compris que ça allait être très difficile" raconte le père de famille.



Un voyage humanitaire

"Notre projet c'était de faire le tour de ce pays et de rencontrer des humanitaires, des missionnaires qui essayent de s'atteler au problème là où le gouvernement ne le fait pas à la hauteur de ce qu'il devrait faire" explique Alexandre Poussin. Plus qu'un projet familial, cette aventure devait permettre aux Poussin de vivre au plus proche des malgaches.

En plus de suivre différentes missions de développement, la famille a choisi de se déplacer à la malgache pour être au plus proche des populations. La charrette à zébu, typique de ce pays, a donc été une évidence. "On voulait faire disparaître la frontière qu'il y a éternellement entre les riches et les pauvres, entre les noirs et les blancs" explique Sonia Poussin.