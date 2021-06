Sophie Darbon, auteur d’un conte pour enfants, Sotisette, Plan-Plan et la clef des fées, paru aux éditions Edilivre.

Tout y est : "partage, persévérance, goût de l’instruction, de l’Histoire", en l’occurence le XVIIème siècle, l’introduction du chocolat en France… Un régal. Le déploiement de l’intelligence très tôt chez l’enfant par l’initiation à l’art en général et la littérature en particulier.

Un concours de dessin se met en place avec la participation en Charente de la librairie COSMOPOLITE et de la MAISON de la PRESSE à Cognac.

Les gagnants recevront du chocolat de la maison LETTUFE