Entretien enregistré à Cognac dans le cadre du festival des Littératures européennes samedi 16 novembre 2019.

Stefan HERTMANS, universitaire et écrivain belge (flamand) présente ses deux derniers ouvrages, «Le coeur converti» publié chez Gallimard et «Antigone à Molenbeek» publié au Castor Astral. Une belle occasion de redire tout l’enjeu de l’Europe et de sa culture plurielle.