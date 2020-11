Stephane Bujadoux

On ne l’attendait pas dans le domaine du solaire et pourtant vous allez découvrir que cette invention qui date du 18ème siècle peut rouler en continu sur d’incroyables distances et celà, grâce à une énergie pour le moins gratuite. Alorsretrouvons Fabrice Chrisment et son magazine "C’est Quoi Le Bonheur ?" pour un petit tour en vélo électrique illustré par le célèbrissime "Fait du vélo", interprété par Georgette Plana.