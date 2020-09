Stéphane Ziegler

43 ans au service de la commune de Geispolsheim, comme conseiller muncipal, puis adjoint puis, pendant 25 ans comme maire, Sébastien Zaegel exprime sa joie et sa fierté d'avoir été un élu sans cesse préoccupé par la vie de ses habitants.



A 65 ans, Sébastien Zaegel a décidé de ne pas se représenter comme maire de Geispolsheim, commune au sud e l'Eurométropole.Il reste conseiller départemental et réfléchit à se représenter au prochain scrutin. Sébastien est un enfant de Geispolsheim, né dans une famille soudée et très engagée. Son papa était responsable de nombreuses associations sportives, musicales, il était sapeur pompier. Ses parents étaient des catholiques convaincus. Sébastientire de son terreau familial cette volonté de servir. Adolescent, il rejoint le petit séminaire de Walbourg en vue de devenir prêtre. Finalement, sa vie prend une autre route. Il fait des études de droit, puis devient fonctionnaire de la communauté urbaine de Strasbourg avant d'être clerc de notaire pendant plus de 20 ans. Mais la vocation de Sébastien est de servir le bien commun comme élu. A 22 ans, déjà très engagé dans le monde associatif, il devient conseiller municipal. Au mandat suivant, en 1983, il est premier adjoint et devient maire en 1995. 43 ans de responsabilité municpale, et si c'était à refaire il le referait. Sébastien a la chance de rencontrer Jacqueline qui acceptera dans la discrétion d'accompagner son mari dans son lourd engagement. Ensemble ils ont eu trois filles qui ont grandi dans ce milieu particulier de l'élu. Car Sébastien est aussi conseiller départemental et conseiller communautaire de l'Eurométropole de Strasbourg. Une vie bien remplie, au service du monde et de Dieu, comme il n'hésite pas à le dire. S'il avait à mettre une action dont il est particulièrement fière, c'est d'avoir réussi à unir les deux quartiers de sa commune, Geispolsheim village et Geispolsheim gare. Aujourd'hui, plus libre, il est heureux d'avoir plus de temps à lui, pour bricoler et s'occuper de ses pigeons, sa passion. Mais le coeur de sa vie reste sa volonté d'être à l'écoute des habitants.