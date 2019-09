Steven Laureys 2/2

Seconde partie de cette séquence avec Brigitte Ullens consacrée au voyage de notre cerveau en compagnie de Steven Laureys, médecin, neurologue et spécialiste en médecine palliative et Directeur de recherches au FNRS. Steven Laureys est directeur du Coma Science Group au département de neurologie et Centre de recherches GIGA Consciousness de l'Université et CHU de Liège.