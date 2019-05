à propos de son dernier roman publié chez Albin Michel, « Le vent reprend ses tours »



Sylvie Germain nous entraîne à travers le temps et l’espace, le réel et la fiction, mais avant tout, les émotions du souvenir et de l’instant dans une émouvante histoire tout à la fois d’initiation et de résilience entre un enfant et un homme de trente cinq ans plus âgé exilé en France...