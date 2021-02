Témoignage de Sophie

Quand une expérience hors du commun fait basculer le sens d’une vie!



Sophie, alors qu’elle mène une vie paisible et loin de Dieu, va vivre à l’âge de 33 ans l’expérience spirituelle la plus intense qu’elle n’ait jamais connu...

cette expérience changera alors définitivement son regard sur l’existence, et sur notre condition humaine.

Sa vie aura un tout autre sens...

15 ans après, Sophie nous raconte son parcours et où elle en est aujourd’hui...