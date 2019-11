Thierry de Montbrial 2/2

L'économiste et géopolitologue français né en 1943, Thierry de Montbrial a créé l'institut français des relations internationales en 1979 dont il est le président. ll dirige également le rapport annuel de l’Ifri, RAMSES, et la revue politique Etrangère.



Il est aussi ancien élève de l'Ecole Polytechnique, docteur en économie mathématique de l'Université de Berkeley (Californie) et ancien ingénieur général au Corps des Mines.