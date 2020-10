Thierry Lenoir : Le pasteur-aumônier, l’écrivain et le violoniste

C’est d’abord l’écrivain, que j’ai rencontré. Au Salon du livre de Genève, Thierry Lenoir présentait son ouvrage sur « Jésus, maître de communication ». Il se dégageait de lui, comme aujourd’hui encore, une intense énergie, faite de vivacité d’esprit, d’écoute de l’autre en même temps qu’une tranquillité évidente. Rassurant pour un pasteur aumônier dans un centre médical, ouvert à toutes les confessions, bien entendu.

Et puis, l’ouvrage suivant concernait le violon ! Je découvrais que cet écrivain, en plus de s’occuper de son prochain et de ses livres, était un violoniste de talent, disposant d’une formation de haut niveau. Nous avons parcouru un chemin ensemble, celui de l’intérêt pour l’autre, celui du plaisir de l’échange, au point que j’ai pu être amené à l’inviter pour des débats, à l’Université de Genève. Il a le verbe facile et le sens de la répartie.

Nantaise de souche, sa famille a fait le trajet vers le nord, puisqu’il est belge de passeport. Il vit en Suisse. On peut l’entendre jouer de son bel instrument ici ou là, dans des concerts, ou pour peu que l’on soit souffrant et que l’on soit reçu dans le centre médical où il est aumônier, on peut le rencontrer à loisir, sur la riviera vaudoise. Par ailleurs, ses ouvrages destinés à un large public se lisent très aisément. Il n’y a pas de pédantisme dans son style, plutôt le désir de faire comprendre plutôt que celui de convaincre.