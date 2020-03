Trinh Xuan Thuan: "nous sommes des poussières d'étoiles"

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : LES REDIFFUSIONS DE RCF - Dans le contexte d'épidémie de coronavirus, les équipes RCF se mobilisent pour vous informer, vous accompagner et permettre à tous de rester en communion par la prière. Durant cette période de confinement, RCF vous propose de réentendre des émissions pour vous évader et vous aérer.

Qui n'a jamais éprouvé un sentiment d'élévation, d'émerveillement, en observant un ciel étoilé ? Regarder les étoiles, c'est le métier du Pr Trinh Xuan Thuan. Astrophysicien connu dans le monde entier, il est chercheur et enseignant à l'université de Virginie (États-Unis) et à l'Institut d'astrophysique de Paris. Spécialiste de l’astronomie extra galactique, il est aussi un véritable vulgarisateur ayant le souci de transmettre sa passion au grand public. Il vient de publier une version illustrée de son "Dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles" (éd. Plon). Rencontre avec un scientifique scientifique qui ne croit pas au hasard, lui qui voit dans le merveilleux agencement du monde un sens que l'homme doit apprendre à déchiffrer.

"Nous sommes tous des poussières d'étoiles : nous sommes formés d'atomes faits par la fusion nucléaire à l'intérieur des étoiles"

La tête dans les étoiles

Trinh Xuan Thuan est astronome extra galactique : "mon domaine d'investigation se situe au-delà de la voie lactée". "Il y aurait 100 milliards de galaxies dans l'univers observable, 100 milliards d'étoiles dans chaque galaxie et environ 10 planètes autour de chaque étoile." L'astronome explique que la science repose sur l'observation : c'est la lumière cosmique qui lui permet de "déchiffrer le secret de l'uivers" et qui permet à l'homme de compter les étoiles.

Pour un scientifique, la "question ultime" est de "remonter au temps zéro et voir comment les choses ont surgi". Avec Trinh Xuan Thuan on apprend qu'"en sciences on ne peut jamais parler de certitude, le scientifique est toujours prêt à réviser son opinion".



une expérience mystique

Explorer l'infiniment grand ou l'infiniment petit, c'est presque faire une expérience mystique. Il y a une entrée qui ne figure pas dans la version illustrée de son Dictionnaire amoureux : le principe anthropique.

"Ce principe dit que l'univers a été réglé de façon extrêmement précise dès le début pour qu'il aboutisse à une forme de vie et de conscience : l'homme." Pourquoi cela ? Parce que "nous sommes tous des poussières d'étoiles, a-t-il l'habitude de dire, nous sommes formés d'atomes faits par la fusion nucléaire à l'intérieur des étoiles".



​L'univers est-il le fruit du hasard ?

"La science ne peut pas donner une réponse ferme pour le choix entre le hasard et la nécessité." Par conséquent, Trinh Xuan Thuan adopte le pari de Pascal, son "héros scientifique", et fait le pari que le hasard n'existe pas. "Je rejette cette hypothèse du hasard car je ne crois pas au multivers." C'est-à-dire à l'existence d'autres univers.

"Si je postule l'existence d'un seul univers, comment explique ce réglage d'une extrême précision ?" Pour Trinh Xuan Thuan, "il faut postuler un principe créateur". Non pas l'existence d'un vieil homme à barbe blanche, ni un Dieu personnifié qui s'occupe de notre quotidien, mais un principe créateur qu'il "perçoit dans la beauté de la nature et l'harmonie de l'univers". Un principe panthéiste à la Spinoza et à la Einstein.

Émission d'archive diffusée en 2018