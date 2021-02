Trois lieux de répression étatique dans l’histoire de L’Hérault

Manifestations viticoles et grèves sociales ont depuis la fin du XIXe siècle marqué notre département connu comme l’un des plus virulents du fameux Midi rouge. A cela s’ajoute l’implantation juste avant la 2e guerre mondiale d’un camp d’internement des réfugiés espagnols de la Retirada. Hauts cantons , Montpellier en 1907 et Agde : Raymond Alcovère nous raconte ces trois lieux de forte répression policière et militaire du gouvernement central de Paris.