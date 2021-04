Trois lieux symboliques : Loupian – les châteaux biterrois - Noilly Prat

Jean-Pierre Phaure

Né à Pondichéry, Jean-Pierre a beaucoup vécu en Afrique et à Paris. Animé par un esprit œcuménique, ce catholique pratiquant a fait évoluer sa foi "naïve" en une foi raisonnée. Passionné d'histoire et de politique, Jean-Pierre est aussi sensible à la musique classique et au jazz. Au travers de ses émissions, il fait témoigner des grands animateurs de foi.