[Vidéo] Christian Signol

Sur le plateau de Lumière Intérieure, il évoque son dernier ouvrage, mais aussi son vécu et ses blessures. Grâce à son courage, sa volonté et sa persévérance, il est parvenu à vaincre ses contradictions et à réaliser ses rêves. Profondément attaché à son Quercy natal, il se ressource dans la nature, loin de l’agitation urbaine. Un silence propice à la spiritualité et à la réflexion. Il vient partager avec nous ses convictions sur des thèmes essentiels qui lui sont chers : ceux de la mémoire, de la transmission, des origines mais aussi… de l’optimisme !