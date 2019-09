[Vidéo] Jean Clair, historien d'art et écrivain

Né à Paris en octobre 1940, Jean Clair - de son vrai nom Gérard Régnier - est très attaché à son enfance et ses racines paysannes. Il évoque son expérience de la "pauvreté", laquelle ne l'a pas empêché de faire une brillante carrière en tant que conservateur de musées. Élu à l'Académie Française, il n'hésite pas à clamer haut et fort sa colère contre l'inculture et la vénalité de ses contemporains. Une liberté de jugement qui ne lui a pas valu que des amis... Il évoque son livre "Terre natale" (éd. Gallimard).