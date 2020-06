Virginie Dhellemmes de l'IFF Europe

IFF Europe est un institut de formation, créé il y a 30 ans, qui a ouvert un nouvel établissement à Louvain-la-Neuve début 2018. Il travaille avec des partenaires en Europe et au niveau international. L’institut de Louvain-la-Neuve a lancé sa première formation Tremplin (pour les 18-24 ans) en mars 2018 et a poursuivi avec le parcours JUMP (pour les 22-28 ans) qui a

débuté le 17 septembre 2018 et se terminera le 25 janvier 2019.