On a tous vu au-dessus de nos têtes voler l'hélicoptère des HUG de Genève, le "poussin" comme on le surnomme. Mais sait-on ce que font les hommes et les femmes qui sont à bord ? Le livre Voler pour sauver lève une part du voile par le témoignage d'un des ambulanciers emblématiques de la station, Jean-Jacques Steiner. En juillet 2016, ce dernier a posé son casque définitivement, nourri des mille et unes aventures que sa carrière de près de 30 ans lui a procurées.

Découvrir l'homme (pour moi c'était en l'an 2000 !) c'est aussi découvrir des valeurs simples et une forme d'engagement que l'on rencontre dans ces métiers de l'aide et de l'urgence. Aujourd'hui, l'hélico est repris par la REGA, il se nomme REGA 15, et cela fait suite au mouvement de sympathie que Jean-Jacques Steiner a initié, avec succès, grâce à la pétition amenée aux autorités genevoises, l'an dernier.



LE PARCOURS DE JEAN-JACQUES STEINER

Le petit Jean-Jacques était un gentil petit garçon, petit par la taille, mais qui deviendrait grand par l'esprit. Ses parents tenaient un bistrot à Genève, et n'étaient jamais à la maison. Jean-Jacques et son frère ont donc grandi sans véritable éducation, à une époque où si les dangers de la rue étaient rares, ils existaient néanmoins. Jean-Jacques a échappé à tout cela, comme il a échappé aux études, comme on le dit. Après un apprentissage d'imprimeur, le destin voudra qu'il ne soit pas engagé par la firme Rolex, ce qu'il considère comme sa grande chance ! Son premier vrai coup de pied au cul, comme il le dit lui-même. Il sera donc appelé au SSA de Genève (Service secours de l'aéroport). Là. il recevra une formation de secouriste. Il connaîtra les horaires militaires, les alertes, l'état d'urgence. Cette rigueur lui convient, alors que les bancs de l'école l'ennuyaient. Un jour, l'hélicoptère de la Protection civile, qui intervient en Suisse, mais aussi en France est sur le point de disparaître, faute de crédits. Ce sont les Hôpitaux Universitaires de Genève qui vont le prendre dans leur juridiction, en l'an 2000.



LE "POUSSIN"

C'est à bord de l'hélicoptère jaune, le poussin, immatriculé HB-ZEN que Jean-Jacques Steiner va effectuer près de 30 ans de carrière. Dans son livre Voler pour sauver, écrit avec Catherine Etienne, il nous livre sa vie, avec sa gouaille genevoise, mais avec une générosité qui vous laisse les bras ballants. Chaque mission est une urgence, quel que soit le moment de la journée ou de la nuit. En plus de sa mission sanitaire, l'ambulancier est aussi assistant de vol pour le pilote, et assistant pour le médecin de vol, seul apte à prendre les décisions vitales pour les personnes en danger de mort.

Avec le recul, l'ambulancier, père de famille et mari modèle, raconte sa vie avec simplicité. Il avoue, alors qu'il n'est pas croyant, qu'il a connu le doute, une fois dans sa vie : "Quelqu'un, peut-être, se trouvait au-dessus de nous...". S'il ne croit en rien, Jean-Jacques Steiner croit en l'homme et en sa mission de sauvegarder autrui. Son témoignage est aussi simple qu'essentiel. Ne rêverait-on pas d'être sauvé par lui ?