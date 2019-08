Vous avez dit artiste avec Mireille et Gilbert Faurie

Pour Mireille, c'est la rencontre en 2004 d'une oeuvre réalisée par une amie qui provoque l'électro choc. Elle se dit : pourquoi je ne serais pas capable de travailler avec la terre. Elle prend des cours et se lance.

Ses premières soucres d'inspiration : des femmes,, élancées, dignes, fières. Elle apprend à chaque création les réactions chimiques de la matière confrontée à la très haute température, plus de 1 000 degrés.

La technique qu'elle développe est en effet venue de Corée, le raku qui donne à la matière un émail craquelée.

Pour l'accompagner dans cette aventure artistique, Gilbert crée un four adapté et organise la bonne gestion du processus de cuisson.

Tous deux aiment aller à la rencontre du public en créant et cuisant sur place des sculptures.

Peu à peu Gilbert à des fourmis dans les mains, et s'initie à une technique adaptée à la terre : le tour.

Les voilà tous deux passionnés par la création.

Le Raku, mariage de la terre et du feu

Le mot raku, terme japonais raku-yaki qui veut dire "Joie, bonheur, plaisir" était attribué dans le Japon du XVIe siècle à la fabrication de bols destinés à la cérémonie du thé:

- notion de simplicité, d'inattendu et de naturel (mariage de la terre, de l'eau et du feu)

La terre utilisée, une base d'argile à laquelle sont rajoutés des grains de sable très siliceux, la chamotte qui permet de donner plus de résistance à la terre lors des cuissons. Une fois modelées, les pièces sont séchées quelques jours à l'air libre.

Elles sont alors cuites une première fois durant 24 heures dans un four de potier électrique avec une pointe de température à 980° (le biscuitage).

Les œuvres sont ensuite émaillées (mélange précis d'eau, de différents oxydes minéraux et de silice) avant d'être recuites dans un autre four à gaz.

Durée de cuisson: 45mn entre 950° et 1050° suivant les émaux.

Arrivées à température, les pièces sont vivement défournées afin de créer un choc thermique très violent. L'émail en fusion va ainsi se figer et craqueler de toutes parts (on dit que la terre chante).

Sans perdre de temps, les céramiques sont ensuite plongées dans les copeaux de bois qui vont s'enflammer avec un dégagement de fumées très denses. C'est en quelque sorte le révélateur qui permettra au carbone de s'incruster dans les craquelures pour mieux les faire ressortir ainsi que dans les parties non émaillées.

A chaque fois, la surprise est au rendez-vous: les pièces n'ont-elles pas cassées ou fendues ? Que donneront les craquelures ? Les couleurs seront-elles éclatantes ?

Une fois nettoyées, les sculptures révèleront tout leur originalité et les craquelures apporteront cette élégance bien spécifique au raku.

culpter la terre est pour nous synonyme de liberté et de créativité. De même, chaque cuisson est un moment de bonheur et aussi d'intense émotion que nous souhaitons faire partager au travers de nos sculptures et poteries. Toutes ont leur histoire.



Mireille

J'ai toujours été attirée par la création manuelle, pour preuve, de nombreuses créations en pâtes à sel dans les années 80.

La retraite en 2004 m'a permis de me lancer sans contrainte dans la sculpture de la terre (argile).

Pour acquérir les premières bases, j'ai intégré un club de poterie à Rumersheim proche de mon domicile durant un an. Parallèlement j'ai appris les techniques très particulières du Raku auprès d'une artiste locale

Très vite, j'ai senti le besoin de voler de mes propres ailes en créant mon atelier avec un four de première cuisson (buiscuitage).

Gilbert m'a construit le four à raku (au propane) et à partir de là, j'ai beaucoup travaillé et enchaîné les expositions.

Pour parfaire ma formation, j'ai suivi en 2007 un stage de perfectionnement en région parisienne.

Avec le temps, j'ai gagné en assurance, changé et amélioré mes techniques de sculptures, d'émaillage. , des plages désertes au gré de nos voyages .

La maison a également subit quelques transformations avec la création d'une salle d'exposition.

Et depuis les cuissons s’enchaînent et les fours ne désemplissent pas.

Gilbert

Alors que Mireille sculpte essentiellement des statues en raku depuis près de 15 ans, ce n'est qu'en 2014 lors de vacances en Crête, en voyant un vieux potier tourner ses pots que j'ai eu le déclic, le vrai coup de foudre pour le tournage.

Une courte formation de base m'a permis d'acquérir les premiers rudiments. J'ai rapidement acheté mon tour et monté mon petit atelier.

Pour parfaire ma technique, j'ai suivi d'autres formations en Belgique et en Bretagne sous la houlette de Mattieu Lievois ( Ecole Créamik à Séné).

Avec l'expérience, j'ai gagné finesse puis en créativité, j'ai aussi amélioré mes techniques de tournage, sculpture et d'émaillage avec l'es conseils de Mireille. Parfois, j'ajoute d'autres éléments comme le bois flotté ou du métal.

Nous avons la chance de pouvoir exposer dans notre région, l'Alsace, mais aussi en Belgique ou au Luxembourg ou en région parisienne.

La sculpture et le raku sont devenus une vraie passion, un besoin et rares sont les soirées où nous ne sommes pas sommes pas dans nos ateliers.

Nous espérons pouvoir continuer encore longtemps à cultiver ce sentiment de plénitude lorsque nous donnons libre cours à notre imagination.

