Vous avez dit Artiste : Luc Dornstetter

Cette semaine, Marc Larchet reçoit le peintre plasticien Luc Dornstetter. Ses oeuvres sont reconnaissales au premier regard, marquées par le sens de la composition géométrique et leur dimension symbolique.

Sa rencontre avec le grand peintre alsacien Camille Clauss a transformé sa vie à 12 ans. Il est alors certain que sa vie sera consacrée à la peinture.

Il développe sa création artistique en parallèle à son métier de prfesseur d'arts plastiques.

Pour Luc, une oeuvre est une invitation au dialogue avec le public et il engage de nombreuses opportunités de rencontres entre artistes. Depuis plusieurs années, il est un des moteurs de l'Observatoiire diocésain Foi et Culture.