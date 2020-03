Si vous le croisez dans la rue, il ne vous laissera pas indifférent. Vous garderez en mémoire son look très particulier et sa stature d’athlète qui vous permettra de le reconnaitre lorsqu’il intervient dans des évênements commerciaux ou dans des spectacles.

Il s’appelle Yannick FANET et officie dans le cadre de l’association qu’il a créé et dont vous allez découvrir l’originalité au micro de RCF grâce à votre magazine « C’est Quoi Le Bonheur »