Pose ta prose

Agenda/Actualité poétique :



Le 10 octobre 2020 les Editions Bruno Doucey ont fêté leurs 10 ans ! Ils proposent depuis le 1er novembre sur leur page FB "Un poème au coin du feu".

Le 8 octobre 2020, la poétesse américaine Louise Glück (1943) est la seizième femme à avoir reçu le prix Nobel de littérature.

Jusqu'au 3 janvier 21 à la Corderie royale Rochefort : Voyage des imaginaires : parcours poétique de Federica Matta, acupuncture urbaine.

Carole Le Kouddar propose son geste solidaire créé sur Hello Asso en faveur des cafés et restaurants, lien : Ça va aller

Sources :



« Want it back» - Guts/Milk Coffee Sugar feat Patrice. Label Heavenly Sweetness



«Ivresse rimbaldienne» de Nimrod, in « L’Ardeur : ABC poétique du vivre plus »

Editions Bruno Doucey



«Premières feuilles» de Sabine Sicaud, Les poèmes de Sabine Sicaud, 1958 (Recueil posthume) chez Stock.



«L’enfant poète» de Marc Alyn in La poéthèque, Centre national pour la poésie, printempsdespoetes.com



«La jeunesse» (extrait) de Jean Aicard in Les jeunes croyances, de Jean Aicard, Hachette.



"Jeunesse" d'Andrée Chedid in Tant de corps et tant d'âmes Poèmes pour un texte 1970/1991, Editions Flammarion.



«On n'est pas sérieux quand on a 17 ans » de Léo Ferré, d'après Rimbaud, in Double Album : «On n'est pas sérieux quand on a 17 ans » Label EPM/ADES



Biographies (dans l'ordre de lecture des poèmes) :



Nimrod Bena Djangrang, plus connu sous le nom de plume de Nimrod, né le 7 décembre 1959 à Koyom dans le Sud du Tchad, est un poète, romancier et essayiste. Il a dirigé la revue Aleph. Philosophe de formation, le poète Léopold Sédar Senghor est l'un des écrivains négro-africains qu'il fréquente le mieux. Au printemps 2008, il a fait paraître trois ouvrages, qui ont été lauréat de nombreuses distinctions après avoir reçu la Bourse Thyde Monnier de la Société des Gens de Lettres 2001.



Sabine Sicaud (1913/1928) commence à écrire des poèmes en 1919 sur des agendas publicitaires, puis, encore enfant, elle remporte de nombreux prix dont celui des Jeux Floraux de France, pour « Matin d’automne », écrit en 1922 quand elle n’avait que neuf ans. Son premier recueil Poèmes d’enfant, est précédé d’une préface d’Anna de Noailles !Malheureusement elle meurt d'une gangrène à l’âge de 15 ans et ses derniers poèmes expriment de façon poignante l’insupportable souffrance qu'elle endura durant une année.



Marc Alyn, de son vrai nom Alain-Marc Fécherolle, est né en 1937 à Reims. Récipiendaire du Goncourt de la Poésie, il est le fondateur en 1966 de la collection Poésies/Flammarion où il révèle entre autres talents Andrée Chedid. L’alphabet du Feu (1990), est perçu comme l’une de ses publications majeures.



Jean Aicard (1848/1921) est un poète dramaturge français. Il fait ses études à Mâcon, où il fréquente Lamartine ; venu à Paris en 1867, il y publie un premier recueil, les Jeunes Croyances, où il lui rend hommage. En 1894, il devient président de la Société des gens de lettres et entre en 1909, à l'Académie française.



Andrée Chédid (1920/2011) est une romancière et poétesse franco-égyptienne d’origine libanaise. Après son diplôme de journalisme ; elle décide de partir vivre au Liban avec son mari, Louis. Ensemble, ils ont deux enfants : Louis Chedid et Michèle Chedid. Elle est également la grand-mère du chanteur – M -. En 1946, la famille s’installe à Paris et Andrée commence à écrire toutes ses œuvres en français. Elle reçoit plusieurs prix comme le prix Goncourt de la Poésie ou encore le prix Mallarmé.