Le premier confinement a été un accélérateur voire un déclencheur de départs à la campagne. Quitter la ville, c’était un rêve qui germait dans la tête de beaucoup de citadins et qui a pu se réaliser au moment du déconfinement pour différentes raisons : respirer le bon air, quitter le bruit et les voitures, ou encore avoir son petit jardin. Mais pour d’autres, c’est une vraie démarche écologique. Alors pour sauver la planète, faut-il en finir avec les grandes villes ?

CHRONIQUE TOUT EST LIÉ - Chaque lundi, dans JE PENSE DONC J'AGIS, Adrien Louandre ou François Mandil proposent leur chronique TOUT EST LIÉ

70% d’urbains en 2050

En France aujourd’hui, selon les statistiques officielles, huit personnes sur 10 vivent en ville : soit 80% de la population ! Le mouvement général de la ville vers la campagne s’est effectué sur à peine quatre générations.

À l’échelle mondiale, c’est 58% de la population qui est urbaine et on annonce 70% d’urbains pour 2050. Les villes ne cessent de croître. En France on artificialise les terres d’un département tous les 10 ans. Et pourtant, parallèlement, en France et dans un certain nombre de pays occidentaux, un mouvement d’exode urbain prend de l’ampleur.

L'impact écologique des villes

Rêve de progrès pour nos grand-parents, synonymes de réussite, d’ascension sociale et d’épanouissement, les villes sont aussi aujourd’hui le lieu des inégalités les plus criantes, et elles sont souvent décrites comme des cités de solitude, où la concentration humaine n’est pas gage de relations humaines.

Si elles représentaient hier l’accomplissement du rêve humain de dominer la nature, les villes contribuent désormais à la ruine de la planète, car leur impact écologique est majeur. Et de plus en plus d’urbains rêvent désormais de campagne, encore plus depuis le premier confinement.

La ville, ce temple de la consommation

Peut-on reconfigurer les villes, les changer, les habiter autrement ? Faut-il au contraire tenter d'en finir avec elles et choisir l’exode urbain ? Auteure d'un manifeste, "L'exode urbain" (éd. Terre vivante), Claire Desmares-Poirier rappelle que "la ville telle qu'on la connaît aujourd'hui a été bâtie pour la consommation". À l'inverse, le "mode de vie en zone rurale" tel qu'elle défend basée sur l'économie de la rareté, a présevertaion et un rapport différent à l'autre.

"L'urbain nous délie du vivant", confirme Guillaume Faburel, lui aussi auteur d'un manifeste "Pour en finir avec les grandes villes" (éd. Le Passager Clandestin). Il rappelle que l'urbain est "l'étendard de la civilisation" qu'il "va falloir sacrément travailler pour déconstruire un certain nombre de choses"...