"Première année" : la vocation en question

Pour réaliser ce film sorti en 2018, le réalisateur a rencontré les étudiants d'aujourd'hui. Avec un terrible constat : celui d'un système qui broie les jeunes et éliminera beaucoup de passionnés... alors que bien des régions se transforment en désert médical.

Heureusement, Thomas Litli ne manque pas d'humour. Et ses personnages non plus !

Le film nous interpelle spirituellement

C'est à travers les yeux d'Antoine et Benjamin que nous allons découvrir l'univers de la P1. Antoine qui tente le concours pour la troisième fois, afin de réaliser son rêve : devenir médecin. Et Benjamin, tout juste bachelier, qui démarre l'année en dilletante.

Sans jamais faire mention de Dieu, de la religion ou de questions éthiques, le film nous interpelle spirituellement. Quelle place pour l'humanité ou l'amitié, dans un système si violent et compétitif ? Qu'est-ce qu'une vocation ? Un sujet qui tombe à pic, en ce début d'année scolaire !



Pour en débattre et voir les extraits forts du film :

Rendez-vous le mercredi 11 septembre 2019 à l'occasion de 2 séances : 18h ou 20h15.

C'est dans les salles de l'Eglise Sainte-Bernadette, à Annecy