Prendre sa place dans « Le monde d’après » dès ce dimanche 9 Mai 2021

-Pablo Flye, étudiant, pour les « Youth For Climate Metz » https://www.facebook.com/youthforclimatemetz et « Metz marche pour le Climat »

-Marie Pierre Mazzarini pour le CIP Metz ( coordination des intermittents et précaires ) https://www.facebook.com/CIPMetz/ Metteur en scène et directrice artistique de la Compagnie Entre Les Actes https://www.entrelesactes.com

RDV à Metz : « Marche pour le monde d'après, le climat, le vivant, etc... » Ce dimanche 9 Mai 2021 Rdv à l'aérogare à 14h (à côté de la piscine Lothaire). https://m.facebook.com/events/471728057484542

LES PRINCPAUX ORGANISATEURS

- Youth For Climate Metz et Metz marche pour le Climat

-Collectif 23 Janvier et « marche fleurie »

-Syndicat étudiant FSU et UNEF

-CIP coordination des intermittents et précaires

